Kompostplätze öffnen Wer seinen Christbaum nicht mehr braucht, kann ihn am 11. Januar entsorgen

(Foto: azur13/123rf.com)

Am Samstag, 11. Januar 2020, öffnen in der Winterpause die Kompostplätze des Landkreises Regensburg in Beratzhausen und Regenstauf und der Grüngutlagerplatz in Pollenried (ehemals Kompostplatz) von 8 bis 13 Uhr zur Annahme von naturbelassenen Weihnachtsbäumen und Adventskränzen.