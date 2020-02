Aufgeräumt Hofgarten hat ab morgen wieder geöffnet

Über eine Woche hat es gedauert, jetzt ist es endlich so weit. Der Landshuter Hofgarten wird nach Sturm Sabine wieder geöffnet.

Landshut. Nach dem Orkantief „Sabine“ schreiten die Aufräumarbeiten in Hof- und Herzoggarten voran. Mittlerweile sind die meisten Wege wieder passierbar. Daher wird die Anlage ab Mittwoch, 19. Februar, wieder geöffnet. „Allerdings müssen einige Bereiche aus Sicherheitsgründen nach wie vor gesperrt bleiben“, so die Stadt Landshut in einer Pressemitteilung. Die Stadt bittet alle Besucher, diese Sperrungen im Interesse der eigenen Gesundheit unbedingt zu beachten. Zudem laufen die Arbeiten zur Beseitigung der Sturmschäden weiter, mit entsprechenden Behinderungen ist deswegen zu rechnen.