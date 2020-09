Anmeldung erforderlich Von Weiden und Weiden – Spaziergang in den Donauauen

Erleben Sie das Donauauen-Projektgebiet mit seiner Tier- und Pflanzenwelt. Foto: Franziska Jäger/VöF

In den Auen bei Eining in Neustadt an der Donau dominieren Gehölze der sogenannten Weichholzaue, in denen vor allem Weiden vorkommen. An den Hängen beweiden Schafe die Magerrasen und -wiesen. Die Auenwiesen im Donauauen-Projektgebiet werden jetzt wieder mit Rindern beweidet.