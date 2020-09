Mit 1.000 Euro dotiert Stadt Mainburg verleiht erneut Umweltpreis – Anmeldung der Projekte bis 31. Dezember möglich

Die Stadt Mainburg verleiht wieder einen Umweltpreis für vorbildliche Leistungen oder vorbildliches Verhalten im Bereich des Natur- und Umweltschutzes im Stadtgebiet. Der Preis wird auch dieses Jahr mit einem Wert von 1.000 Euro dotiert.

Mainburg. Erneut will die Stadt mit der Vergabe eines Umweltpreises zum Jahresanfang 2021 beispielhafte natur- und umweltschützende beziehungsweise verbessernde Leistungen würdigen und diese der Öffentlichkeit vorstellen. Damit soll auch das Interesse der Bevölkerung auf dem Gebiet des Natur- und Umweltschutzes geweckt werden und ein Anreiz zur Nachahmung geschaffen werden.

Es können hierbei Beiträge aus den Bereichen des Natur- und Umweltschutzes, des Gewässerschutzes, Arten- und Biotopschutzes, Bodenschutzes, Klimaschutzes und der Energieeinsparung eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind Vereine, Verbände, Betriebe, Privatpersonen, Interessengruppen, Schulen und Jugendgruppen aus Mainburg, die umweltfreundliche Maßnahmen oder Projekte – deren Realisierung aber nicht länger als 12 Monate zurückliegen – durchgeführt haben. Ebenfalls bewerben können sich Personen oder Gruppierungen außerhalb Mainburgs, wenn das preiswürdige Verhalten in Mainburg erfolgte. Auch langjähriges intensives Engagement zu einem Thema mit Bezug zum Vergabejahr kann prämiert werden.

Die Anmeldung von Projekten hat schriftlich bei der Stadt Mainburg zu erfolgen. Beizufügen sind kurze Beschreibungen des Vorhabens oder der Maßnahme sowie die Darstellung der natur- beziehungsweise umweltschutzrelevanten Auswirkungen. Fotos, Prospekte, Skizzen, Zeitungsberichte und anderes können zur Erleichterung der Beurteilung beigefügt werden. Die Wettbewerbsunterlagen können von dem eingereicht werden, der die Leistung erbracht hat oder von Dritten bei Einverständnis des Leistungserbringers.

Einzureichen sind die Beiträge bis spätestens 31. Dezember 2020 bei der Stadtverwaltung. Dies kann per Mail an verwaltung@mainburg.de oder per Post an die Stadt Mainburg, Geschäftsleitung, Marktplatz 1 bis 4, 84048 Mainburg erfolgen. Verliehen wird der Preis im ersten Halbjahr 2021. Die genauen Richtlinien des Umweltpreises, die der Haupt- und Finanzausschuss auf Anregung des Natur- und Umweltschutzreferenten Konrad Pöppel modifiziert hat, sind auf der Homepage der Stadt im Internet unter www.mainburg.de unter „Leben in Mainburg“ unter „Umweltpreis“ eingestellt.