Wetter Hochwassersituation im Landkreis Kelheim – Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

Der Hochwassernachrichtendienst am Wasserwirtschaftsamt Landshut hat am Mittwoch, 5. August, 4 Uhr, für den Landkreis Kelheim eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen herausgegeben.

Landkreis Kelheim. Die Warnung gilt zunächst bis Mittwoch, 17 Uhr.

Der Wasserstand an der Donau steigt noch an. Der Pegel Kelheim erreicht aktuell die Meldestufe 1. Nach aktueller Vorhersage wird, wie auch in der Vorwarnung erwähnt, der Scheitel in der Meldestufe 2 am Mittwochnachmittag erwartet. Eine Aktualisierung erfolgt bei neuen Erkenntnissen.

Die aktuellen Pegelstände können jederzeit im Internet unter www.hnd.bayern.de eingesehen werden. Die Live-Webcam der Donau findet sich unter www.landkreis-kelheim.de.