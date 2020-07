„Kräuterduft und Farbenmeer“ Mit dem VöF unterwegs im Landschaftsschutzgebiet Forstmoos

Die Fülle des Sommers, die Farben und Düfte finden sich im Landschaftsschutzgebiet Forstmoos bei Aiglsbach in großer Vielfalt. Das sanfte Landschaftsbild lädt zum Beobachten ein.

Aiglsbach. Der Landschaftspflegeverband Kelheim VöF zeigt unter der Leitung von Heilpraktikerin Ingrid Gaßner Heilkräuter, die nur im Moorgebiet gedeihen, und alltägliche Pflanzen, an denen man vielleicht sonst nur achtlos vorübergeht. Im Blickpunkt der circa 1,5-stündigen Kräuterführung am Samstag, 18.0 Juli, um 17 Uhr stehen Erkennungsmerkmale, Heileigenschaften sowie die Verwendung von Heilkräutern.

Treffpunkt ist am Waldrand vor der Lichtung Forstmoos, dazu in Aiglsbach Richtung Moosham abbiegen, nach circa 1,5 km in der scharfen Linkskurve geradeaus dem Schotterweg folgen. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich bis 17. Juli unter der Telefonnummer 08751/ 875900, Teilnehmerzahl begrenzt. Der Preis beträgt sechs Euro. Bitte auf festes Schuhwerk achten, Getränk und Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen!