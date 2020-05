Nestlingszeit Neues aus der Weltenburger Enge – Nachwuchs im Wanderfalkenhorst

Foto: Franziska Jäger/VöF Kelheim

Nach 32 Tagen Brutzeit ist es geschafft! Doch jetzt geht es erst richtig los! Die jungen Wanderfalken sind in der Brutmulde am blanken Fels geschlüpft und werden in den nächsten 40 Tagen – in der sogenannten Nestlingszeit – von den Eltern versorgt.