Felsräumung Ruselbergstrecke kurzfristig gesperrt

Die Staatsstraße 2135 (Ruselbergstrecke) muss am Dienstag, 9. Juni, und voraussichtlich am Mittwoch, 10. Juni, kurzfristig wegen Felsräumarbeiten gesperrt werden.

Deggendorf. Bei einer kürzlich erfolgten Begehung mit einem Geologen wurde festgestellt, dass eine Felsräumung zwischen Maxfelsen und Hackermühle erforderlich ist. Die Arbeiten werden am Dienstag, 9. Juni, und bei Bedarf am Mittwoch, 10. Juni, durchgeführt. Hierbei kann es zu längeren Wartezeiten an der aufgestellten Ampelanlage kommen.

Für Ortskundige besteht die Möglichkeit, die Ruselbergstrecke über Schaufling zu umfahren.

Um die Behinderungen und Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Räumarbeiten außerhalb der Hauptverkehrszeiten durchgeführt.

Weitere Informationen zu Straßensperrungen, Umleitungen oder Projekten unter www.stbapa.bayern.de.