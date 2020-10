Jetzt mitmachen Aktion „Zu gut für die Tonne“

Die Bewerbungsphase für den nun bereits sechsten "Zu gut für die Tonne!"-Bundespreis endet am 13. November 2020

Landkreis. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat die bereits sechste Bewerbungsphase für den "Zu gut für die Tonne!"- Bundespreis 2021 gestartet. Damit ruft der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer engagierte Bürgerinnen und Bürger aus den Landkreisen Altötting und Mühldorf dazu auf, sich mit Projekten, Ideen und Innovationen zur erfolgreichen Reduzierung von Lebensmittelverschwendung für diesen Preis zu bewerben.

Ob Unternehmen, Start-up, Gastronomie, landwirtschaftlicher Betrieb, Privatperson, wissenschaftliche Einrichtung, Kommune oder Initiative, jedermann kann sich gerne mit einem konkreten Projekt, einer Maßnahme oder einem Produkt für diese Aktion bewerben. Darüber hinaus können beispielsweise auch Konzepte eingereicht werden, die seit mehreren Jahren umgesetzt werden.

Ausgezeichnet werden Projekte in den fünf Kategorien Landwirtschaft & Produktion, Handel, Gastronomie, Gesellschaft & Bildung sowie Digitalisierung. Bewertet werden die Einreichungen von einer Expertenjury nach den Kriterien wie Themengenauigkeit, Kreativität, Engagement, Erfolg und Vorbildwirkung. Honoriert werden die innovativsten Vorschläge, die das Potenzial haben, wichtige Impulse in die Dialogforen pro Sektor im Rahmen der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zu geben.

Die Bewerbungsphase für den nun bereits sechsten "Zu gut für die Tonne!"-Bundespreis endet am 13. November 2020. Als Belohnung erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner für ihre Konzepte, die sich in der Start- oder Entwicklungsphase befinden, unter anderem Förderpreise in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Weitere Details zur Bewerbung befinden sich auf der Webseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unter folgendem Link https://bundespreis.bmel.de/

In diesem Zusammenhang betont Stephan Mayer: "Die Initiative "Zu gut für die Tonne!" bietet eine hervorragende Plattform, damit Bürgerinnen und Bürger sich kreativ und zugleich sinnstiftend engagieren können. Darüber hinaus sensibilisiert dieses Projekt die Menschen für das überaus wichtige Thema Nachhaltiges Handeln, das gerade jetzt in dieser durch die Corona-Pandemie bedingten herausfordernden Zeit umso wichtiger ist."