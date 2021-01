Sport Funktionsshirts und Starterbeutel für den Herzogstadtlauf weiterhin erhältlich

Wie bereits mitgeteilt, konnte der Herzogstadtlauf 2020 leider nicht stattfinden. Allerdings sind weiterhin die beliebten Funktionsshirts und die Starterbeutel erhältlich, die bereits vor der endgültigen Absage des Laufes produziert waren.

Straubing. Diese können per EC- bzw. Barzahlung in der Tourismusinformation in der Fraunhoferstraße sowie über das Stadtmarketing auf Rechnung gekauft werden. Ein Versand (zwei Euro Aufpreis) ist ebenfalls möglich.

Das hochwertige Funktionsshirt für Erwachsene kostet zehn Euro. Der Baumwoll-Starterbeutel ist für zwei Euro erhältlich. Ein spezielles Angebot gibt es für die jungen Sportbegeisterten. Die Kinderfunktionsshirts sind zusammen mit einem Starterbeutel in Kombination für 3 Euro zu erwer-ben.

Interessierte melden sich bitte beim Stadtmarketing per Mail an stadtmarketing@straubing.de oder per Telefon unter der Nummer 09421/ 94469173.