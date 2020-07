Landratsamt informiert Sportlerehrung 2020 im Landkreis Straubing-Bogen – jetzt Vorschläge einreichen

Weil zwar viele, aber doch nicht alle Sportveranstaltungen seit der letzten Sportlerehrung im Herbst abgesagt wurden, werden die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Straubing-Bogen gebeten, ihre Vorschläge für eine mögliche Sportlerehrung bis spätestens 10. September beim Landratsamt einzureichen.

Landkreis Straubing-Bogen. Ebenfalls bittet das Landratsamt bis zu diesem Zeitpunkt um eine Mitteilung, welche relevanten Sportwettkämpfe bis Ende September 2020 noch nachgeholt werden.

Geehrt werden im Erwachsenenbereich neben Teilnehmern an Olympischen Spielen oder Welt- und Europameisterschaften, zum Beispiel Sportlerinnen und Sportler, die bei Deutschen Meisterschaften die Plätze 1 bis 3 belegt haben oder 1. Bayerischer Meister geworden sind; im Juniorenbereich werden zusätzlich auch Niederbayerische Meister und Zweit- und Drittplatzierte bei Bayerischen Meisterschaften geehrt.

Neben diesen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern ist es dem Landkreis Straubing-Bogen auch wichtig, Funktionäre und Schiedsrichter, die durch ihr langjähriges Engagement (mindestens 10 Jahre) die Vereinstätigkeit unterstützen und Sportveranstaltungen erst möglich machen, zu ehren.

Die Richtlinien zur Sportlerehrung sowie die entsprechenden Formulare zur Antragsstellung findet man auf der Homepage des Landkreises im Internet unter www.landkreis-straubing-bogen.de. Bei Fragen kann man sich an den „Treffpunkt Ehrenamt“ im Landratsamt Straubing-Bogen unter der Telefonnummer 09421/ 973380 oder per Mail an ehrenamt@landkreis-straubing-bogen.de.