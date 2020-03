Ein Marathon auf Langlaufskiern Bayerwaldrace-Team: „Kämpfen und Durchkommen!“

Florian Zimmermann aus Salching, Anton Lankes Lankes aus Cham und Hans-Jürgen Ebner aus Mitterfels laufen im Team auf den 10. Rang der Skimarathon-Europameisterschaft.

Salching/Mitterfels. Am vergangenen Wochenende fand der 50. Ganghoferlauf in Leutasch mit einer Rekordteilnahme von mehr als 500 Teilnehmern über die 42 Kilometer Distanz im Skilanglauf (Skating-Technik) statt. Zusätzlich erfolgte eine separate EM-Wertung.

Die drei Athleten nutzten die Chance einer heimatnahen EM-Teilnahme bei einem Skimarathon, der im österreichischen Leutasch stattfand. Dabei nahmen sich Zimmermann, Lankes und Ebner die Mannschaftswertung vor, bei der drei Teilnehmer eine Staffel bildeten und in einem eigenen EM-Klassement aufgeführt werden. Ziel der drei Musketiere war – nach Aussage von Zimmermann – „Kämpfen und Durchkommen“.

Der Reiz von Skimarathon Veranstaltungen beginnt schon Tage vorher mit einem ständigen Ohr am Wetterbericht, wobei fast täglich die Wachsdosen neu sortiert wurden - frei nach der Devise – je besser der Ski, desto geringer die Strapazen. Nach vorabendlichen Föhnsturm und morgendlichen Schneefall präsentierte sich den Teilnehmern nach ca. einer halben Stunde nach Startschuss bestes Bergwetter mit Sonne und frühlingshaften Temperaturen. Die anfänglich schnelle Piste wurde allerdings schnell kräftezerrend und forderte alle Teilnehmer. Aufgrund der wenigen Trainingskilometer von Zimmermann und Ebner hat sich das Bayerwaldrace-Team etwas weiter hinten im Starterfeld platziert. Anfangs gingen die drei Ausdauersportler das Rennen taktisch klug an, um Kraftreserven zu sparen.

Charakter dieser Skimarathons ist immer die Kolonnenbildung unterschiedlich leistungsstarker Gruppen. Überholvorgänge in dieser Rennsituation sind immer sehr anspruchsvoll, aber die Taktik von Zimmermann und Lankes ging auf. Die Beiden begannen ab Kilometer 25 Platz für Platz gut zu machen – Ebner hingegen lies das Rennen ruhiger angehen. Stehvermögen mussten alle drei Athleten in ihrer jeweiligen Rennposition ab Kilometer 35 beweisen, denn es waren noch drei knackige Anstiege zu bewältigen. Am Ende überquerten die drei Musketiere ohne Stürze die Ziellinie wie folgt: Anton Lankes in 2:22:16h Einzelwertung EM Altersklasse M51 Platz 19, knapp dahinter Florian Zimmermann in 2:22:59h Einzelwertung EM Altersklasse M31 Platz 15 und mit etwas Abstand Hans-Jürgen Ebner in 2:32:27h Einzelwertung EM Altersklasse M 41 Platz 22. Für die Teamstaffel-Wertung bedeutete dies für das Bayerwaldrace-Team den 10. Rang bei der Skimarathon-Europameisterschaft über 42 Kilometer Skating. Alle Ergebnisse der EM können unter www.euroloppet.com nachgelesen werden.