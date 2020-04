Freude an der Bewegung Oberpfälzer Winterlauf-Challenge – Finale am Nikolaustag

Das Finale der diesjährigen Oberpfälzer Winterlauf-Challenge wird ein Besonderes und lässt noch etwas auf sich warten – und zwar bis Dezember. Das beschlossen die Veranstalter und ziehen damit Konsequenzen aus der derzeitigen Corona-Pandemie.

Steinberg am See/Wackersdorf. „Absagen wollten wir den letzten Teil der liebgewordenen Laufveranstaltungen dennoch nicht“, berichtet Organisator Sven Hindl. So entstanden gleich zwei Ideen, um den Sportfans auch weiterhin Ziele zu geben. Einerseits entwickelte man gemeinsam mit anderen Veranstaltern und Vereinen in der Oberpfalz die Aktion „Mit Abstand das Beste – Laufen & Radeln“. Sportlerinnen und Sportler tragen mit jedem einzelnen gelaufenen oder mit dem Rad absolvierten Kilometer zu einem gemeinschaftlichen Barometer bei. „Sport verbindet. Auch dann, wenn man ihn alleine unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben macht“, betont Hindl. Ein positives gesellschaftliches Zeichen und natürlich positive Effekte auf die Gesundheit sind die Ziele der Initiative.

Auf der anderen Seite soll auch der dritte Lauf der Oberpfälzer Winterlauf-Challenge in diesem Jahr durchgeführt werden. Wenn auch etwas anders, als gewohnt. Neuer Termin ist der 6. Dezember – vorausgesetzt Laufevents sind dann wieder möglich. „Wir planen einen besonderen Lauf in einem besonderen Jahr“, kündigt der Oberpfälzer Organisator an. „Alle Fans der Oberpfälzer Winterlauf-Challenge sollten sich den Nikolaustag frei halten. Wir freuen uns, wenn sich die Lauf-Gemeinschaft dann zu einem Event zwischen Murner und Steinberger See hoffentlich wieder treffen kann.“ Statt vorgegebener Halbmarathon-Distanz kann auf der Wendepunktstrecke jederzeit umgedreht werden. Im Ziel gibt es statt der Finisher-Zeit dann Grillwürstchen und Punsch. „Die Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sporttreiben sollen im Vordergrund stehen, nicht der Wettbewerb gegeneinander“, erklärt Sven Hindl.

Informationen zur Aktion „Mit Abstand das Beste – Laufen & Radeln“ gibt es im Internet unter plansport.de oder in den sozialen Medien unter dem Hashtag „#weidaMitanand“. Alle Informationen zur Oberpfälzer Winterlauf Challenge gibt es im Internet unter www.winterlauf-challenge.com.