Boogie-Tanzen Bundestrainerteam der Boogie-Babies bietet Grundkurs an

An alle, die schon immer mal Boogie tanzen wollten, jetzt ist die Gelegenheit dazu. Ab 1. März 2020 beginnt ein Grundkurs in Boogie-Woogie.

BODENWÖHR Jeweils sonntags von 17 bis 19 Uhr in der Hammerseehalle in Bodenwöhr. Der Unkostenbeitrag beträgt 45 Euro, für Schüler und Studenten nur 35 Euro. Trainiert wird mit leichter Kleidung und bequemen Schuhen. Als Trainer stehen keine Geringeren, als das lizenzierte ehemalige Bundestrainerteam Petra und Michael Gleixner sowie die ehemaligen Deutschen Meister Kerstin und Johannes Hien zur Verfügung. Mit Spaß und Elan verstehen sie, zu motivieren und geben gerne ihr Wissen an die Teilnehmer weiter. Anmelden per Mail an veranstaltungswart@boogie-babies.de oder unter der Telefonnummer 09436/3016110.