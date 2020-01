Gruppenauslosung „Lotto Bayern Hallencup 2020“ – Hallenbezirksmeisterschaft der Herren in Wackersdorf

Bezirksseniorenspielleiter Hans Dammer, Losfee Birgit Fuchs (SV Schwarzhofen), Bezirksspielleiter Christian Wolfram und Bezirksvorsitzender Thomas Graml. (Foto: Marco Schmidtke/SV Schwarzhofen)

Die 37. Oberpfälzer Bezirksmeisterschaften im Hallenfußball der Herren um den „Lotto Bayern Hallencup 2020“ finden am Samstag, 18. Januar 2020, in der Sporthalle in Wackersdorf statt. Ausrichter ist der TV Wackersdorf. Neben dem Titelverteidiger SG Etzenricht II/Luhe-Wildenau II, dem Ausrichter TV Wackersdorf und dem Futsal-Bezirksligameister 2019 TSV Alteglofsheim werden die Hallenkreis- und Hallenvizekreismeister der drei oberpfälzer Kreise sowie der Drittplatzierte aus dem Ausrichterkreis Cham/Schwandorf an dem Turnier teilnehmen.