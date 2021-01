Saison 2021 Kaleb Bowman verstärkt die Legionäre

Die Legionäre Regensburg freuen sich, ihren ersten Neuzugang für die Saison 2021 bekannt zu geben. Der US-Amerikaner Kaleb Bowman wird den Pitching Staff der Regensburger verstärken und das Team als Assistant Coach unterstützen.

Regensburg. Der 23-jährige Texaner spielte neben seinen Stationen in den USA in den vergangenen Jahren in Kanada und Australien. Mit den Surfers Paradise BlueWave stellt er mit 160 Strikeouts in 95 Innings einen neuen Rekord in der Greater Brisbane League auf. Legionäre Pitching Coach Devon Ramirez war über Baseball Jobs Overseas auf Kaleb Bowman aufmerksam geworden und auch Head Coach Tomas Bison war schnell überzeugt. Ein kurzfristig vereinbartes Telefonat zeigte, dass die Legionäre und Kaleb Bowman sehr gut zusammen passen. „Es war schnell klar, dass er der richtige für uns ist. Seine Statistiken und die Qualität seiner Pitches hatten uns überzeugt, aber auch auf einer persönlichen Ebene passte es einfach“ freut sich Bison über den Neuzugang. „Es gab auch andere Spieler, die zur Diskussion standen, aber ich bin überzeugt, dass Kaleb der richtige für uns ist.“

Auch Kaleb Bowman war von den Legionären von Anfang an überzeugt: „Von den Coaches, der Anlage, der Unterstützung der Fans und so vieles mehr, ich wusste, dass das der Ort ist an dem ich sein will. Ich bin extrem froh über diese Gelegenheit.“ Bowman kommt mit einem klaren Ziel nach Regensburg: „Ich kann es kaum erwarten nach Regensburg zu kommen und mit dem Siegeswillen des Teams einen weiteren Titel nach Regensburg zu holen.“