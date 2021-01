Freizeit Online-Vortrag beim DAV – wie werden geographische Karten richtig gelesen?

Am Montag, 25. Januar, können Interessierte von und mit Toni Putz lernen, wie man geographische Karten richtig liest.

Regensburg. Welche Karteninhalte und Darstellungsformen auf Karten gibt es? Welche Informationen erhalte ich aus den Kartenrandangaben? Was bedeutet der Maßstab? Was sagen Höhenlinien? Wie kann ich die Hangneigung bestimmen? Was bedeutet das Gitter in der Karte? Das wird geübt: Karte mit Kompass (in der Theorie) einnorden, Planung einer einfachen Tour mittels Karte, Planung mit einer einfachen Tour-App, zum Beispiel „Alpenvereinaktiv“ oder „Outdooractive“.

Die Teilnahme am Online-Vortrag ist kostenlos und auch für Nichtmitglieder möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Personen beschränkt. Die Teilnahmebedingungen und Zugangsdaten finden sich im Internet unter www.alpenverein-regensburg.de.