Eishockey Nach positivem Corona-Test innerhalb der Mannschaft – Eisbären sagen Spiel gegen Selb ab

Die Eisbären Regensburg haben das für Sonntagabend, 13. Dezember, 18 Uhr, in der Donau-Arena angesetzte Spitzenspiel gegen die Selber Wölfe abgesagt.

Regensburg. Im Rahmen der Corona-Teststrategie bei den Eisbären Regensburg vor jedem Training sowie allen Heim- und Auswärtsspielen wurde am Sonntag bei einem Schnelltest ein Mannschaftsmitglied positiv getestet. Die komplette Mannschaft inklusive Trainer- und Betreuerstab hat sich deshalb sofort in häusliche Quarantäne begeben. Die weitere Vorgehensweise wird am Montag mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt.