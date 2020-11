Statt spielfrei am Freitag Eisbären Regensburg treten bei den Blue Devils Weiden an

Foto: Kathrin Lechl

Mehrere Corona-Fälle in der Oberliga Süd erfordern eine ständige Anpassung des Spielplans. So treten die Eisbären Regensburg am Freitag, 20. November, um 20 Uhr, bei den Blue Devils in Weiden an.