Eisbären informieren Nach Absage des Passau-Spiels – SC Riessersee tritt am Dienstag in der Donau-Arena an

Nachdem das für Dienstag, 17. November, angesetzte Heimspiel der Eisbären Regensburg gegen Passau am Sonntag abgesagt werden musste, haben sich die Verantwortlichen schnell und erfolgreich um einen Ersatzgegner bemüht.

Regensburg. So tritt am Dienstag, um 20 Uhr, der SC Riessersee in einem vorgezogenen Liga-Spiel in der Donau-Arena an. Die Eisbären bedanken sich beim Gegner für die Flexibilität und wünschen der Begegnung einen fairen und spannenden Verlauf.