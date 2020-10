Neuauflage Neue Latein-Formation für Hobbytänzer beim Tanzclub Blau-Gold Regensburg

Der TC Blau-Gold Regensburg bietet eine Neuauflage seines Latein-Formationstrainings für Hobbytänzer aus dem Breitensportbereich an.

Regensburg. Immer sonntags von 11 Uhr bis 12.30 Uhr studiert Andrea Weber mit den Hobbytänzer gemeinsame Choreographien mit Folgen aus Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble und Jive ein, die von den Paaren synchron getanzt werden – durchaus mit dem Fernziel, bei Gelegenheiten wie zum Beispiel dem Bürgerfest oder bei Bällen einen gelungenen Auftritt darzubieten.

Andrea Weber hat als Urgestein des TC Blau-Gold langjährige und bewährte Trainererfahrung auch und gerade im Breitensportbereich. Sie weiß die Hobbytänzer klug an den Formationstanz in den verschiedenen Lateintänzen heranzuführen. Wer Spaß an den Lateintänzen und Interesse an den besonderen Herausforderungen des Formationstanzens hat, meldet sich bitte sehr gerne direkt bei Andrea Weber unter der Telefonnummer 0171/ 4059603 oder per Mail an info@tanzclub-blau-gold.de. Ein erstes Treffen ist am Sonntag, 25. Oktober, um 11 Uhr. Trainingsort ist die SG Wallhalla, Am Holzhof 1 in Regensburg.