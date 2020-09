Leichtathletik Wolfgang Scholz trotz Corona und holt Bronze in Erding

Foto: Team Scholz

Bei nasskalten acht Grad fanden am Samstag, 26. September, in Erding die Bayerische Meisterschaften in Leichtathletik statt. Zum ersten Mal wurden die Bayerischen Meisterschaften im Bahngehen darin integriert und nicht separat veranstaltet.