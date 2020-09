Spor Eisbären sagen das Bambiniturnier 2021 ab

Foto: 123rf.com

„Nach eingehenden Gesprächen mit Vorstandschaft, Organisatoren und Trainer der Jungeisbären Regensburg sind wir zu dem traurigen Entschluss gekommen, dass im Jahr 2021 bevorstehende internationale Bambiniturnier in Regensburg vorzeitig abzusagen“, so die Eisbären Regensburg am Freitag, 11. September.