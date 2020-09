Ausgefeiltes Hygienekonzept Regensburger Blau-Gold-Paar tanzt auf erstem Tanzturnier nach Corona -Lockdown

Foto: Klaus Butenschön

Da sich die Turniere in Holm an der Ostsee schon immer durch eine hervorragende Organisation der Veranstaltungsgemeinschaft TSG Creativ Norderstedt und Hamburg rund um das Trainerpaar Thomas und Tanja Fürmeyer auszeichneten, wagten am letzten Augustwochenende als erstes Regensburger Tanzsport-Paar Prof. Dr. Jörg und Irene Böttcher vom TC Blau-Gold Regensburg den Einstieg in den Wettkampfbetrieb nach der Corona-Pause.