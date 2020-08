Sport Bildungsmaßnahme im Allgäu – Jugend des SV Sallern auf Tour

Viele Eindrücke in der schönen Allgäuer Natur erlebten 17 junge Leute bei einer Bildungsmaßnahme des SV Sallern.

Regensburg. In der Jugendherberge Oberstdorf standen Teambuilding, Naturschutz, Erlebnisse in den Bergen mit viel Wasser, Bergsport, aber auch Grillen, Lagerfeuer und ein Spieleabend im Mittelpunkt des Programms. „Die Jugendlichen bekommen viele Anregungen für die Praxis im Sportverein, Jugendarbeit attraktiver zu gestalten“, so die Leiter Christian Fenzl und Detlef Staude. Auf dem weiteren Programm in den Ferien steht beim SV Sallern noch ein Sportcamp vom 24. bis zum 27. August für Kinder bis 13 Jahre und die Fahrt in die Jugendherberge Burg Trausnitz vom 28. bis zum 30. August für sportliche Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahre. Infos gibt es bei Jugendleiter Detlef Staude unter der Telefonnummer 0175/ 8116792.