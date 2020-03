Sport in Corona-Zeiten Die Eisbären sagen Danke für die Unterstützung und wünschen „allen Fans viel Gesundheit“

Ab sofort können alle Eisbären-Fans, die ihre gekauften Tickets für die beiden Playoff-Heimspiele zurückerstattet bekommen wollen, dies bei Reservix oder der jeweiligen Vorverkaufsstelle bis zum 10. April beantragen.

Regensburg. Fans, die ihr Ticket online erworben haben, können unter folgendem Link eine Rückerstattung beantragen: www.evr-ek.reservix.de. Hierzu wird unter anderem die Bestellnummer benötigt. Es wird der komplette Ticketpreis zurückerstattet. Die angefallenen Servicegebühren werden nicht erstattet.

Fans, die ihr Ticket an einer Vorverkaufsstelle erworben haben, sollen dies am besten per Post an die jeweilige Vorverkaufsstelle inklusive der Bankdaten schicken. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen gibt es hier leider nur diese Möglichkeit.

Die Rückerstattung erfolgt nach dem 10. April. Freikarten werden nicht erstattet. Gutscheine behalten ihre Gültigkeit, sofern darauf kein Gültigkeitsdatum, Zeitraum oder eine Saison angeben wurde.

Alle Fans, die das Geld dankenswerterweise den Eisbären Regensburg zu Gute kommen lassen wollen, müssen nichts weiter unternehmen.

Die Eisbären Regensburg danken allen Fans für ihre Unterstützung und die entgegengebrachte Geduld in dieser schweren Zeit und wünschen allen Fans viel Gesundheit.

Fanartikel

Die Eisbären wurden am 11. März abends über den Saisonabbruch informiert. „Wir bitten um Verständnis, dass das extra am 12. März für Euch entworfene Geistermeister -T Shirt aufgrund Corona-bedingter Lieferverzögerungen im Textilbereich erst am 6.April in den Versand gehen kann, und nicht wie geplant am 28. März. Der Versand unserer Unterstützerzertifikate beginnt Zug um Zug nach Lieferung aus der Druckerei am 30.März. Wer ein Zertifikat in Kombination mit dem Geistermeister-Fanpaket bestellt hat, erhält seine Bestellung in einer Lieferung am 6. April. Wir bedanken uns erneut für Eure Geduld!“, so die Verantwortlichen.