Coronavirus Keine Damen-Tennisbundesliga in der Saison 2020!

Aufgrund der aktuellen Lage hat der Deutsche Tennis-Bund am 23. März die Saison der ersten und zweiten Bundesliga Damen, deren Beginn am 3. Mai vorgesehen war, abgesagt.

Regensburg. Die Bundesliga wird auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen, da dies momentan einfach nicht planbar ist.

Die Entscheidung einer Absage für den Zeitpunkt Mai/Juni 2020 war alternativlos und somit in der jetzigen Situation richtig. „Wir bedauern diese Entscheidung für unsere Spielerinnen, zumal wir in diesem Jahr einen neuen Weg mit einigen jungen Talenten geplant hatten. Die aktuelle Lage in der Welt lässt jedoch leider keine andere Entscheidung zu. Wir hoffen sehr, nach dieser Krise im kommenden Jahr in unsere dann 25. Bundesligasaison gehen zu können. Jetzt steht zuerst die Gesundheit aller im Vordergrund.“, so Waldau-Geschäftsführer und Bundesligasprecher Thomas Bürkle nach der Absage durch den DTB, die eigentlich überfällig war.

Auch vom Teamchef des amtierenden deutschen Meisters Team Ladival TC Bad Vilbel, Marcello Craca, kommen ähnliche Aussagen. „Es tut mir sehr Leid für alle Beteiligten, egal ob Spielerinnen, Verein, Helfer oder Zuschauer. Alle haben sich so gefreut auf die zweite Bundesligasaison, doch Angesichts der Lage die wir im Augenblick haben, war eine andere Entscheidung leider nicht möglich.“