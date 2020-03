Bis 22. März anmelden SV Burgweinting startet mit dem Frühjahrslauf in die Saison

Am Sonntag, 29. März, ist es so weit: Die Organisatoren von der Abteilung Orientierungslauf des SV Burgweinting erwarten rund 500 Teilnehmer zum Frühjahrslauf. Eine Online-Anmeldung ist bis 22. März möglich.

Burgweinting. Das ganze Event geht in der Kirchfeldallee in Burgweinting schon zum vierten Mal über die Bühne. Letztes Jahr kamen bereits über 430 Sportlerinnen und Sportler zum Frühjahrlauf.

Start und Ziel befinden sich am Römerspielplatz gegenüber der Otto-Schwerdt-Mittelschule an der Kirchfeldallee 6. Die Bambinis gehen um 11 Uhr zuerst an den Start, um die Ein-Kilometer-Strecke zu bewältigen. 15 Minuten später findet der 2,5 Kilometer lange Kinderlauf statt. Um 12 Uhr folgt der Start für den Fünf-- und Zehn-Kilometer-Lauf. Nach fünf Minuten Wartezeit starten die Nordic Walker auf diese beiden Distanzen. Die Startgelder liegen bei zwei Euro für den Bambinilauf bis zu zwölf Euro für die Zehn-Kilometer-Strecke. Die Teilnehmer erwarten attraktive Laufstrecken über Feld- und Waldwege im Aubachpark und im Weintinger Hölzl, mitunter leicht hügelig. Auf den beiden längeren Distanzen können sich die Läuferinnen und Läufer an Wasserstationen verpflegen.

Empfehlenswert ist die Online-Anmeldung – möglich bis 22. März – über die Homepage des SV Burgweinting. Die Startunterlagen können am Veranstaltungstag ab 9.30 Uhr im Sportheim des SV Burgweinting an der Kirchfeldallee 4 abgeholt werden. Nachmeldungen mit einer Gebühr von drei Euro sind bis circa 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Die Veranstalter bieten auch den Service der Zeitmessung mit Transponderchip für die Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecken. Nach dem Lauf werden die Ergebnisse und Urkunden online bei www.racresult.com veröffentlicht. Beim Bambinilauf gibt es die Urkunden unmittelbar nach dem Lauf. Siegerehrungen sind für die drei anderen Läufe vorgesehen. Selbstverständlich hat der Veranstalter mit Gegrilltem, Kaffee und Kuchen auch für das leibliche Wohl gesorgt. Duschmöglichkeiten sind im Sportheim vorhanden.

Informationen zum Frühjahrslauf finden sich auf der Homepage des SV Burgweinting. Der SV Burgweinting veranstaltet den Frühjahrslauf im jährlichen Wechsel mit dem Burgweintinger Nepallauf.