Das war noch nie da Double-Ultra-Indoor-Triathlon für den guten Zweck

In fünf Wochen schon ist es soweit: Markus Denecke bringt eine noch nie dagewesene Veranstaltung nach Regensburg: Er tritt einen Double-Ultra-Indoor-Triathlon an.

Regensburg. Das heißt Markus wird 7,6 Kilometer im Westbad schwimmen, sich dann mit dem Fahrrad auf den Weg ins DEZ machen, um dort 360 Kilometer auf der Rolle Fahrrad zu fahren und 84,4 Kilometer auf dem Laufband zu laufen. Und das alles am 20. März ab 7 Uhr bis zum 21. März am Nachmittag – ohne Pause.

Wer sich nun fragt, wie man auf so eine Idee kommt, dem gibt Markus eine einfache Antwort: „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht“. Doch nicht nur die Herausforderung treibt ihn an: Das Ganze macht er auch noch für den guten Zweck. So hat er Firmen und Unterstützer gefunden, die pro Kilometer einen ausgewählten Betrag spenden. Der Betrag wird am Ende auf vier soziale Organisationen aufgeteilt, bei denen Markus aktiv dabei ist: Das Johanniter-Inklusionshotel Includio, die DLRG, der VKKK und Kuno.

Nun haben sich die Vertreter der sozialen Einrichtungen mit Markus getroffen, um den gemeinsamen Auftritt bei diesem Top-Event zu besprechen. Denn selbstverständlich wird Markus nicht alleine im DEZ seine Wahnsinns-Leistung absolvieren. Auch für die Besucher und Zuschauer ist an den beiden Tagen so einiges geboten: Alle vier Organisationen werden mit Infoständen vor Ort sein, um über ihre Spendenzwecke zu informieren. Die Johanniter bringen außerdem eine große Rettungswagenhüpfburg mit. Doch das war noch nicht alles: Michael Lex, der beliebte Singer und Songwriter aus Regensburg, tritt am 20. März von 17 bis 19 Uhr im DEZ auf.

Ein Spendenzweck ist Includio, das inklusive Hotel der Johanniter, das nächstes Jahr eröffnen wird. Passend dazu wird auch der Werkstatt-Express am Samstag ab 16 Uhr auftreten. Alle, die mit Laufen und Fahrrad fahren nicht so viel anfangen können, haben die Möglichkeit gegen eine Spende von 15 Euro am Freitag ab 20 Uhr bei einem der drei angebotenen Pound-Kurse mitzumachen. Pound ist ein neuartiger Fitness-Trend, bei dem man mit einem Drumstick trainiert. Moderiert wird das ganze Spektakel von Ultraläufer Mane Seebauer.

Ein weiterer Clou der Veranstaltung: Jeder, der Markus auf seinem Weg zum Ziel unterstützen möchte, kann selber mitmachen! Das Fitnessstudio „Die Insel“ stellt Laufbänder und Spinningräder bereit. Gegen eine Spende von fünf Euro pro Viertelstunde, kann man parallel mit Markus radeln und laufen. Das Wasser wird von Labertaler gesponsert.

Nervös ist Markus noch nicht. „Das wird alle gut gehen“, ist er sich sicher. Auch das Training für seinen großen Benefiztriathlon läuft gut.

Wer noch Sponsor werden möchte, oder schon sicher weiß, dass er Markus beim Radfahren und Laufen aktiv unterstützen möchte, meldet sich bitte direkt bei Markus per Mail an denecke.markus@web.de.