Thermenmarathon Läufer der LG Telis Finanz pulverisiert in Bad Füssing

(Foto: Kurt Ring Sportfoto )

Simon Boch (LG Telis Finanz) eröffnete am Sonntag, 2. Februar, die Saison beim Johannesbad-Thermenmarathon in Bad Füssing mit einem ganz persönlichen Paukenschlag. Souverän gewann der Regensburger die zehn Kilometer mit einer imposanten Steigerung auf 28:31 Minuten und katapultierte sich damit auf dieser Strecke an Position acht in der ewigen Bestenliste. Er verbesserte damit den Streckenrekord von Philipp Pflieger um über eine Minute. Der blieb mit 29:36 Minuten im Bereich der alten Bestleistung. Ebenfalls Streckenrekord lief die Deutsche Meisterin auf dieser Strecke Miriam Dattke (LG Telis Finanz), die mit 32:49 Minuten nur sechs Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit blieb. Stark verbessert zeigte sich auch ihre Teamkollegin Domenika Mayer als Zweite mit 33:49 Minuten.