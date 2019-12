Mega-Event Die HG Hemau-Beratzhausen feiert ihr 40-jähriges Bestehen

Im Jahr 2020 feiert die HG Hemau-Beratzhausen ihr 40-jähriges Bestehen. Zum Jahresauftakt findet als Mega-Event ein internationales Bundesliga-Handball-Wochenende in der Hemauer Tangrintelhalle statt.

HEMAU Die Rimparer Wölfe (2. Bundesliga Deutschland) mit dem Hemauer Lukas Böhm veranstalten von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Januar 2020, ein Trainingslager in der Hemauer Tangrintelhalle. Am Samstag, 11. Januar 2020, um 16 Uhr findet ein internationales Bundesliga-Handballspiel zwischen den Rimparer Wölfen und dem HC Linz AG (1. Bundesliga Österreich) statt. Im Anschluss daran gibt es die Players-Party im Foyer der Tangrintelhalle. Am Sonntag, 12. Januar 2020, um 15 Uhr dann das Highlight: die Rimparer Wölfe treten gegen den HC Erlangen (1. Bundesliga Deutschland) an. Zu sehen sind an beiden Tagen aktuelle und ehemalige deutsche wie auch österreichische Handball-Nationalspieler. Eintrittskarten mit freier Platzwahl erhältlich bei Autoteile Heppler, Hemau, und dem Malerfachfachbetrieb Lindner, Hemau, sowie per Mail an ticket@hg-express.de oder an der Abendkasse.