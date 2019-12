Kreismeisterschaft A-Junioren des FSV Prüfening gewinnen dramatisches Finale – bei der B-Jugend darf Großberg jubeln

Gewinner TSV Großberg (Foto: Sebastian Wasserburger)

Der Sonntag, 22. Dezember, in der Hemauer Tangrintelhalle stand ganz im Zeichen des Futsals. Die Regensburger A- und B-Junioren suchten jeweils in einem Achterfeld ihren neuen Kreismeister. Bei der U19 machte am Ende der FSV Prüfening das Rennen, bei den Jüngeren war der TSV Großberg erfolgreich. Beide vertreten den Fußballkreis bei der Hallen-Bezirksmeisterschaft.