Zulassung von Zuschauern im Amateurfußball Landrat Max Heimerl wendet sich an Staatsminister Herrmann

Landrat Max Heimerl setzt sich für die Zulassung von Zuschauern im Amateurfußball ein. In einem Schreiben wandte sich der Mühldorfer Landrat an Staatsminister Florian Herrmann.

Mühldorf am Inn. Darin bittet er um eine erneute Prüfung, ob eine Freigabe einer begrenzten Anzahl von Zuschauern bei Amateurspielen unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln nicht doch zu verantworten wäre.

Landrat Max Heimerl erhielt in den vergangenen Tagen mehrere Anfragen von Amateurfußballvereinen aus dem Landkreis Mühldorf. Die Verantwortlichen der Vereine äußerten ihr Unverständnis, dass kulturelle, kirchliche und sportliche Veranstaltungen unterschiedlich gehandhabt werden.

„Auch ich halte eine Zulassung einer begrenzten Zahl von Zuschauern bei Amateurspielen im Freien für vertretbar. Natürlich müssen wir dies unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Infektionszahlen laufend neu bewerten“, so der Landrat wörtlich in seinem Schreiben an den Minister.