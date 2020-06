EHC Waldkraiburg 2. Vorstand Horst Pitter verstirbt überraschend im Alter von 58 Jahren

Heute muss der EHC Waldkraiburg eine traurige Nachricht verkünden. Die gesamte Löwen-Familie trauert um ihren 2. Vorstand und ehemaligen Präsidenten Horst Pitter.

Waldkraiburg. Horst verstarb plötzlich und ohne Vorwarnung am Abend des 29. Juni 2020 im Alter von 58 Jahren. Horst Pitter war nicht nur ein gern gesehener und gehörter Gesprächspartner, wenn es um Eishockey im Allgemeinen sondern auch um den EHC im speziellen ging. Aus dem Löwen-Nachwuchs stammend, begleitete er seinen Verein mit Herzblut und Engagement bis hin in die aktuelle Vorbereitung zur Saison. Der EHC Waldkraiburg trauert um einen Freund, einen Weggefährten und Ansprechpartner in allen Lagen. Wir wünschen der Familie und den Kindern von Horst viel Kraft in dieser schweren Zeit.