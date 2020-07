Neue Aufgabe in Rumänien Josh McFadden verlässt den EV Landshut

Josh McFadden wechselt zu den Corona Brasov Wolves. Foto: Gerleigner

EVL-Verteidiger Josh McFadden hat in Rumänien eine neue Herausforderung gefunden. Der 29-jährige Kanadier geht in der kommenden Saison für den ASC Corona Brasov Wolves in der „Erste Liga“, in der sich sieben Mannschaften aus Ungarn und drei Vertreter aus Rumänien duellieren, aufs Eis.