Verdienter 3:1-Erfolg in Wiesbaden Rote Raben klettern auf den vierten Tabellenplatz

Jubel über Platz 4: Die Roten Raben sind in der Erfolgsspur. Foto: Andreas Geißer

Die Roten Raben bleiben in der Volleyball Bundesliga auf Erfolgskurs. Vier Tage nach dem Sieg gegen NawaRo Straubing setzte sich das Team von Cheftrainer Timo Lippuner am Mittwoch beim Tabellenneunten VC Wiesbaden ebenfalls mit 3:1 (25:18, 23:25, 25:17, 25:14) durch, und diese drei Punkte in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit waren buchstäblich Gold wert.