Guter Auswärts-Auftritt ohne Lohn Die Roten Raben gehen beim Spitzenreiter Schwerin leer aus

Raben-Trainer Timo Lippuner musste die Überlegenheit Schwerins anerkennen. (Foto: Andreas Geißer)

Auch die Roten Raben konnten die Erfolgsserie des SSC Palmberg Schwerin nicht stoppen. Das Team von Cheftrainer Timo Lippuner verlor das Auswärtsspiel beim Tabellenführer, der damit seinen zwölften Bundesliga-Sieg in Folge feierte, mit 0:3 (19:25, 21:25, 15:25) – und dies, obwohl sich die Vilsbiburgerinnen zwei Sätze lang von einer sehr guten Seite präsentierten und den Titelfavoriten in respektabler Weise fordern konnten. Der Spitzenreiter verlor indes nie die Spielkontrolle und brachte das Match dank seiner grundsätzlich überlegenen Qualität am Ende ungefährdet nach Hause.