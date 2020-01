Rote Raben gewinnen 3:1 in Suhl Cool geblieben und drei wichtige Punkte geholt

Myrthe Schoot (li.) und Jodie Guilliams sind mit den Roten Raben erfolgreich in die Rückrunde gestartet. (Foto: Andreas Geißer)

Die Roten Raben sind mit einem Erfolgserlebnis ins neue Jahr gestartet: Sie gewannen zum Rückrunden-Auftakt beim VfB Suhl LOTTO Thüringen mit 3:1 und verdrängten damit in der Tabelle den Dresdner SC, der in Potsdam mit 0:3 verlor, von Platz 5. In den ersten beiden Sätzen (26:28, 25:23) merkte man den Vilsbiburgerinnen die problematische Vorbereitung (quasi kein Teamtraining wegen der diversen Nationalmannschaftsabstellungen) noch an, in den Sätzen 3 und 4 dagegen (25:14, 25:17) fanden sie ihren Rhythmus und ließen auf dem heißen Parkett der Wolfsgrube nichts mehr anbrennen.