Neue Infos zur B15neu-Trasse So soll die Ost-Umfahrung von Landshut einmal aussehen

Die Grafik zeigt den geplanten Tunnel der B15 neu bei Ohu. (Foto: Staatliches Bauamt Landshut)

Das Staatliche Bauamt veranstaltet am Donnerstag, 30. Januar, von 16 bis 20 Uhr in der Eskara in Essenbach einen weiteren Infomarkt zum ersten Bauabschnitt der B15neu Umfahrung Landshut (A92 bis zur Kreisstraße LAs14 bei Dirnau).