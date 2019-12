Pflichttermin am 26. Dezember Der Landshuter Weihnachtslauf dreht seine 41. Runde

Startschuss für den Weihnachtslauf ist traditionell am 26. Dezember um 9 Uhr am Eisstadion. (Foto: Christoph Kolberg)

Jogger, Hobbyläufer und Leistungssportler aufgepasst! Auch in diesem Jahr veranstalten die Triathleten des SC 53 am Donnerstag, 26. Dezember, um 9 Uhr, den Landshuter Weihnachtslauf. Auch bei der 41. Auflage stehen drei Strecken zur Wahl: über fünf, zehn und 13 Kilometer. Start ist wie gewohnt am Eisstadion.