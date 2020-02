Jetzt anmelden Kelheimer Frauenlauf findet am 25. April statt

Bereits zum siebten Mal findet am 25. April 2020 ab 9.30 Uhr der Kelheimer Frauenlauf mit Nordic Walking statt, zu dem die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Kelheim Gabi Schmid gemeinsam mit der Kreisseniorenbeauftragten des BLSV Gisela Schmid einlädt.

Kelheim. Die Laufstrecke über fünf Kilometer oder acht Kilometer entlang des Main-Donau-Kanals ist für alle Frauen geeignet, für geübte wie auch ungeübte, für Jung und Alt, für Frauen mit oder ohne Handicap, Joggerin, Walkerin oder Nordic Walkerin – jede Frau kann sich beteiligen, es findet keine Zeitnahme statt und die Laufstrecke ist barrierefrei. Gegen eine Startgebühr von zehn Euro erhalten die Teilnehmerinnen ein Laufshirt und anschließend sorgen die Landfrauen im Donau-Gymnasium wieder für das leibliche Wohl der Läuferinnen.

Nach dem Lauf steht ab 13 Uhr im Donau-Gymnasium ein Vortrag mit der Schauspielerin Dana Geissler aus München auf dem Programm. Unter dem Motto „Image-Design – Wisse, wer du bist, und mache dich zur Marke!“ plädiert die Schauspielerin für mehr Souveränität und Selbstpräsentation von Frauen. Körpersprache, Mimik, Image und Status – wie diese Aspekte zusammenspielen und wie sie sich beeinflussen lassen, das beleuchtet die Diplom-Schauspielerin, Sprecherin und Trainerin Dana Geissler in ihrem Vortrag. Dabei beschränkt sie sich nicht auf theoretische Ausführungen, sondern zeigt mit praktischen Übungen, wie „frau“ Auftritte aller Art motiviert und zielgerichtet umsetzen kann: „Ob im privaten oder beruflichen Kontext, oft reagieren wir, statt zu agieren, und wundern uns darüber, dass wir unsere Wirkung auf andere nicht steuern können. Doch das lässt sich ändern: Wer seine Körpersprache, seine Stimme und seine Haltung bewusst einsetzt, verschafft sich einen Vorteil in allen Situationen, in denen es um Kommunikation, Führung, Präsentation, Präsenz und Verhandlung geht – und ist in der Lage, sich als Marke zu präsentieren“.

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos. Zur Teilnahme am Kelheimer Frauenlauf ist eine Anmeldung bis spätestens 3. April auf der Homepage des Landkreises Kelheim mit Größenangabe für das Laufshirt erforderlich.

Natürlich können auch nicht angemeldete Frauen mitlaufen, aber nur angemeldete Frauen bekommen das offizielle Laufshirt, das Gabi Schmid und Gisela Schmid in Kürze vorstellen.