Frühe Entscheidung Neue Trainer beim FC Moosinning

Christoph und Georg Ball werden die neuen Trainer – Helmut Lukschs Vertrag läuft aus

Moosinning. Frühe Entscheidung: Mit dem FC Moosinning geht ein weiterer Bezirksligist mit neuen Trainern in der neuen Saison 2020/21 an den Start. Der Verein lässt den Trainervertrag mit Helmut Luksch zum Ende der laufenden Saison auslaufen, die Brüder Christoph und Georg Ball übernehmen.

Abteilungsleiter Rupert Lanzinger ist mit der laufenden Saison nicht zufrieden, ohne dem Trainer zu nahe treten zu wollen: „Das hat nichts mit Helmut Lucksch zu tun, mit dessen Arbeit wir durchaus zufrieden sind. Wir hatten Helmut Luksch im Vorjahr für die letzten zwölf Spiele quasi als Feuerwehrmann geholt. Er hat die Mannschaft auf dem Relegationsplatz übernommen, das rettende Ufer aber nicht erreicht. Leider haben wir uns dann auch in der Relegation nicht durchsetzen können. Die Mannschaft hatte dadurch wiederum keine ausreichend lange Sommerpause. Dennoch sind wir mit dem Ablauf der bisherigen Saison bis zur Winterpause zufrieden gewesen. Die Ungewissheit, wie es mit der laufenden Saison überhaupt weitergeht, ist für alle Teams schwierig. Möglicherweise läuft uns die Zeit für eine ordnungsgemäße Beendigung der Saison davon.“

Deshalb hat der FC Moosinning jetzt schon die Weichen für die kommende Saison gestellt. Rupert Lanzinger hat mit den Brüdern Christoph und Georg Ball zwei (gleichberechtigte) Trainer mit „Stallgeruch“ verpflichtet.

Der 39-jährige Christoph Ball wechselte erstmals 2003 (bis 2006) zum FC Moosinning, ehe er zwei Jahre in Freising spielte. 2008 trainierte er erneut beim FC Moosinning und nahm seinen jugendlichen Bruder mehrmals mit ins Training. Während Christoph Stammspieler in Moosinning wurde, entschied sich Georg Ball erst einmal für eine Karriere ohne den Bruder. Jahre später stieg er mit ihm beim VfR Garching von der Bezirksober-, über die Landes- und Bayernliga bis in die Regionalliga auf.

Christoph war in den letzten fünf Spielzeiten Spieler, Spielertrainer und Trainer beim FC Moosburg. Georg (Gigs) Ball war viele Jahre Stammspieler beim VfR Garching, ehe er zum Landesligisten VfB Hallbergmoos wechselte. Zum Saisonbeginn 2019/20 wurde er vom VfR Garching zurückgeholt, „um die jungen Spieler zu führen“. Garching kämpft derzeit um den Klassenerhalt in der Regionalliga. Georg Ball wird nun ab kommender Saison als Spielertrainer auf dem Platz versuchen, die Ideen von Trainer Christoph Ball in die Tat umzusetzen.

Sollte die Saison zu Ende gespielt werden, ist Spannung garantiert. In der Bezirksliga Nord besteht die Spitzengruppe aus sechs Mannschaften, fünf Nachholspiele stehen an. − el –