Tanzen und mehr V-Town Panthers Cheerleader suchen sportliche Mädels

Probetrainings für Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren

Vachendorf. Erst kurz vor der Corona-Krise wurden die „VPC Rising Cats“ als zweite Jugendmannschaft bei den V-Town Panthers Cheerleadern ins Leben gerufen. Jetzt suchen die Vachendorfer Cheerleader noch Verstärkung!

Cheerleading besteht aus verschiedensten Hebefiguren, Turnen, Tanzen, Jumps und jeder Menge Spaß und Action.

Gesucht werden motivierte Mädels der Jahrgänge 2005 bis 2008, die Lust haben diesen abwechslungsreichsten Sport auszuüben.

Dazu finden an den Donnerstagen 16., 23. und 30. Juli jeweils von 17.30 bis 19 Uhr Probetrainings für interessierte Mädels statt. Ort des Geschehens ist die Turnhalle des SC Vachendorf, Schulstrasse 27 in 83377 Vachendorf.

Um Voranmeldung mit Angabe von Name und Geburtsdatum wird gebeten - per E-Mail an toni123ts@outlook.de oder telefonisch bei Trainerin Antonia Schmidt unter 0176 - 47306273 (14 bis 18 Uhr).

Nach den Probetrainings findet das Training der VPC Rising Cats vorerst jeden Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr in der Vachendorfer Turnhalle statt.

Weitere Infos bei Elisabeth Kansy, 1. Abteilungsleiterin und Seniors-Trainerin, Telefon 0177 - 4769528 oder E-Mail an elisabethmechlem@hotmail.com

Die V-Town Panthers Cheerleader haben derzeit sechs Mannschaften: VPC Tiny Cubs – Kinderteam (4-6 Jahre); VPC Minis – Kinder Showteam (ab 6-11 Jahren); VPC Little Cats – Kinder Meisterschaftsteam (6-11 Jahren); VPC Rising Cats – **NEU seit Feb. 2020** Jugend Basic Team (12-15 Jahren); VPC Classy Cats – Jugend Meisterschaftsteam (11-16 Jahren); VPC Dashing Panthers – Seniors Meisterschaftsteam (ab 15 Jahren).