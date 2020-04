Klimaschutz und Stadtbild Reichlich Grün für die Mittelinseln der Wittstraße

Das Staatliche Bauamt Landshut hat Anfang dieser Woche in den Mittelinseln insgesamt 15 Robinien angepflanzt. Damit ist die Wittstraßen-Sanierung zwischen dem Josef-Deimer-Tunnel und dem Kupfereck endgültig abgeschlossen.

Landshut. Bereits 2019 hatte eine Fachfirma im Vorfeld der Baumaßnahme Bäume aus dem Mittelstreifen an die Kreisstraße LAs 14 in den Osten der Stadt Landshut verpflanzt. Die Maßnahme diente zum Erhalt der Bäume und der sich in den vergangenen Jahren entwickelten Strukturen. Da die Bäume jedoch ein erneutes Zurück-Verpflanzen nicht überstanden hätten, wurden nun neue Robinien nachgepflanzt.

Die sommergrünen Robinien sind eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Schmetterlingsblütler. Eine besondere Eigenschaft des Robinienholzes ist seine Witterungsbeständigkeit, die sogar jene der einheimischen Eiche übersteigt. Damit eignen sich Robinien gut als Zierpflanzen für Parks oder Gärten und als Straßenbäume.

Ein Straßenbaum beschattet die Fahrbahn, absorbiert im gewissen Maße Lärm und Schadstoffe, liefert Sauerstoff, senkt an heißen Tagen durch die Verdunstung die Temperatur der Straßenluft und trägt durch sein sattes Grün zur Verbesserung des Ortsbildes und des natürlichen Wohlbefindens bei.