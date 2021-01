Hinweise erbeten Landwirtschaftlicher Anhänger verschwindet aus Schuppen

Foto: 123rf.com

In Roßhaupten in Haibach verschwand aus einem offenen Schuppen am Sonntag, 24. Januar, in der Zeit von 4 bis 5 Uhr, ein landwirtschaftlicher Anhänger der Marke Strautmann.