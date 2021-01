Die Polizei ermittelt Versuchter Einbruch in ein Straubinger Geschäft

Foto: Ursula Hildebrand

In der Zeit zwischen Donnerstag, 7. Januar, 17 Uhr, und Sonntag, 10. Januar, 11 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Schreibwarengeschäft in der Thalmaierstraße in Straubing einzubrechen.