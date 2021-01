Unfall in Straubing Kreisverkehr übersehen – Auto prallt gegen Gartenmauer

Foto: Filipcic

Am Montag, 11. Januar, gegen 5.10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Straubinger mit seinem Opel den Alfred-Dick-Ring in Richtung Landshuter Straße. Aus Unachtsamkeit übersah der den Kreisverkehr an der Landshuter Straße, überfuhr dort ein Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit einer Gartenmauer.