Hinweise erbeten Unbekannte klauen einer Frau ihre Handtasche vom Rollator

Am Mittwoch, 16. Dezember, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 84-Jährige mit ihrem Rollator die Tilsiter Straße in Straubing. Zwei bislang unbekannte junge Männer gingen an der 84-Jährigen vorbei und entwendeten hierbei die braune Handtasche der Frau, die auf dem Rollator lag.