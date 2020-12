Oberschneiding Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen – Alkoholeinfluss beim Fahrer festgestellt

Am Sonntag, 13. Dezember, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger aus dem Landkreis Straubing-Bogen mit seinem Pkw die Kreisstraße SR9 im Gemeindebereich Oberschneiding. In der Nähe des Ortsteils Riedling kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben.