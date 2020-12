Zeugen gesucht Rollerfahrer fährt weiter, nachdem ihm die Vorfahrt genommen wurde

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 8. Dezember, gegen 17.35 Uhr, bog der Lenker eines silberfarbenen BMW der 3er-Reihe in Pfelling in Bogen auf die Staatsstraße 2125 ein und nahm dabei einem Rollerfahrer die Vorfahrt.